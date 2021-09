Dante De Capitani si ricandida sindaco e presenta la lista Pescate per le libertà

Il sindaco uscente di Pescate Dante De Capitani e la sua formazione civica di area centrodestra tentano il tris. In vista del voto amministrativo del 3 e 4 ottobre prossimi, la lista "Pescate per le Libertà" ha ufficializzato volti e nomi della squadra che chiederà il voto agli elettori.

Nella foto in piedi da sinistra: Francesco Nardo, assessore uscente, medico; Fausto Borghetti, pensionato; Carlo Aldeghi, capogruppo, ingegnere; Dante De Capitani, sindaco uscente, ingegnere; Elio Valsecchi, vicesindaco uscente, imprenditore; Ivan Spadarotto, consigliere uscente, operatore edile; Vittorio Librizzi, pensionato; Enzo Tagliaferri, medico. Seduti da sinistra: Cinzia Megna, geometra; Miriam Lombardi, già vicesindaco, casalinga; Martina Torchio, consigliere uscente impiegata.

"Ci ripresentiamo nel segno della continuità e con tanta voglia di fare - commenta Dante De Capitani - Scendiamo in campo per Pescate, per i suoi cittadini, per garantire ancora ordine, decoro, pulizia, sicurezza e rispetto delle regole. Per garantire ancora servizi di livello nella scuola, nello sport, nel turismo, nell’ambiente, in campo sociale: noi ci siamo".

Molto probabilmente la lista "Pescate per le Libertà" sarà l'unica formazione a presentarsi alle elezioni di Pescate. L'altra papabile, "Insieme per Pescate", non si ripresenterà come reso noto nei giorni scorsi dal suo portavoce ed ex sindaco (prima di De Capitani) Enrico Valsecchi.