Meloni punta su Pietro Fiocchi: è il nuovo commissario provinciale di Fratelli d’Italia

Nuovo commissario provinciale per Fratelli d'Italia. La scelta è ricaduta sull'europarlamentare lecchese Pietro Fiocchi, che ha ricevuto l'incarico direttamente dalla leader e premier Giorgia Meloni. Fiocchi dovrà occuparsi, oltreché alla gestione del partito e della sua crescita, alla scelta dei quattro candidati della Lista per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. A oggi i due candidati certi sono Giacomo Zamperini, fondatore di Fratelli d’Italia a Lecco ed ora consigliere, capogruppo in Consiglio comunale e Fabio Pio Mastroberardino, coordinatore provinciale uscente, consigliere comunale di Calolziocorte e consigliere provinciale.

Fiocchi nel ringraziare la presidente del Consiglio Meloni della fiducia accordatagli ha spiegato che “i candidati saranno espressione del territorio, portatori degli interessi locali e dei valori del partito. Sono certo - conclude Fiocchi - che il difficile compito portato avanti dal Governo sia da esempio per tutti noi che abbiamo a cuore il futuro del Paese e della Lombardia”.