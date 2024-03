Chiude la piscina del Bione, “opzione da evitare”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Ho appreso, solo ieri sera, senza sia avvenuta alcuna comunicazione in commissione e in altre sedi istituzionali della decisione di chiudere, per ben un mese, un servizio pubblico essenziale come la piscina del Bione per consentire la posa dei pannelli solari termici.

Ci risulta che interventi di questo genere siano stati promossi in diversi impianti sportivi della Lombardia senza mai interrompere un servizio importante per le comunità come la piscina o altre attività che ospitano quotidianamente associazioni e sodalizi sportivi, i loro atleti, utenza e diversamente abili per le loro cure che dovranno trovare, durante quel mese, delle immediate alternative.

Chiediamo, come Appello per Lecco, di verificare tutte le possibilità perché sia scongiurata questa scelta che peraltro, oltre a creare disagio all'utenza tradizionale, metterebbe a rischio anche i dipendenti della società che gestisce l'impianto sportivo. Non vorremmo che questa decisione sia figlia di un dettato contrattuale o un bando di assegnazione incompleto che non avesse previsto modalità e regole di esecuzione compatibili con l'apertura della piscina comunale.

L'esodo di impiegati e funzionari pubblici che abbiamo registrato in questi anni ha determinato una situazione incresciosa di competenze nel redigere gli atti amministrativi e quindi intendiamo chiedere chiarimenti, attraverso un accesso agli atti, sulla procedura di assegnazione dei lavori adottata.

Corrado Valsecchi