Più Comunità ringrazia i 798 colichesi "che ci hanno dato fiducia"

Più Comunità ringrazia i 798 cittadini di Colico che hanno espresso la propria fiducia votando la lista. Del risultato elettorale occorra prima di tutto prendere atto, con un rispetto sincero per la scelta di continuità espressa da una larga maggioranza dei votanti. Crediamo però che l'ulteriore calo di votanti dia forza al primo obiettivo del nostro programma: ricostruire il rapporto tra cittadini e amministrazione della "cosa pubblica", ricostruire la convinzione che sia possibile e utile partecipare, quando si è chiamati a votare e non solo.

Agire in funzione di questo obiettivo sarà il primo impegno che guiderà la nostra presenza in Consiglio comunale. Secondo impegno sarà promuovere, per tutte le scelte che segneranno di più Colico nei prossimi decenni (come il tipo di sviluppo turistico, la viabilità, il contenimento del consumo di suolo, le opere pubbliche più rilevanti), una visione di insieme e di medio-lungo periodo. Ci predisponiamo insomma a svolgere il ruolo di minoranza in Consiglio comunale con un approccio non pregiudizialmente oppositivo ma propositivo e, insieme, di doveroso controllo sull'operato della Giunta, avendo come riferimento il programma con cui ci siamo proposti agli elettori.

Intendiamo anche esplorare la possibilità di costituire un'associazione culturale che dia continuità al gruppo di persone che ha dato vita a Più Comunità, ne coinvolga altre, soprattutto giovani, e rappresenti un "laboratorio" di partecipazione, confronto, elaborazione sull’oggi e sul domani di Colico, anche promuovendo iniziative pubbliche.

Dario D'Andrea, Più Comunità