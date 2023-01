Bando Pnrr, Valsecchi: “La Corte dei Conti è scontenta”

Nuovo scontro tra Corrado Valsecchi e la maggioranza del Comune di Lecco. La prima parte è già andata in scena e porta la firma dell'ex assessore comunale, oggi capogruppo di Appello per Lecco, che ha portato alla luce una “delibera della Corte dei Conti relativa ai progetti del bando Pnrr” riguardante l'operato di Palazzo Bovara. “Va bene usare toni trionfalistici sul recupero delle risorse da parte del Comune, ma poi bisogna ottemperare, seguire le procedure, evadere le prescrizioni. La relazione della Corte dei Conti non è per nulla lusinghiera e mette in allerta il sindaco di Lecco ricordandogli che sugli oltre 18 milioni di euro assegnati per i progetti solo 11 milioni di euro sono stati pubblicati sulla piattaforma ministeriale”.

“Corte dei Conti scontenta del Comune di Lecco”

“Il rischio - secondo il consigliere di minoranza - è di perdere i soldi se non si interviene immediatamente, come purtroppo si è verificato con con il Duc o per i finanziamenti del lungolago. Il mio intervento odierno”, che vede allegata la disposizione della Corte dei Conti del 22 dicembre 2022, “ha lo scopo propedeutico per non far nascere un nuovo caso di perdita di finanziamenti pubblici. Come consigliere comunale sono molto allarmato da questa relazione e voglio mettere in guardia tutti gli amministratori perché sarebbe inammissibile qualsiasi "vuoto di memoria" che potrebbe pregiudicare il buon esito dei finanziamenti. Prevenire è meglio che curare”.

La seconda puntata è attesa per la mattinata di venerdì, con il Comune che ha informalmente fatto sapere di essere prossimo alla diffusione di una precisazione relativa al tema sollevato dal già assessore ai lavori pubblici e matrimonio durante il Brivio II.