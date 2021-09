"Primi effetti del Pnrr: in arrivo 4,5 milioni di euro per i Comuni montani lecchesi"

«Iniziano a vedersi i primi effetti del PNRR: sono infatti in arrivo 4,5 milioni di euro per i nostri Comuni montani». Lo ha dichiarato oggi, mercoledì 29 settembre, Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese della Brianza e Capogruppo PD in Commissione Finanze. «Il Partito Democratico si è sempre impegnato affinché i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, arrivassero direttamente ai territori locali - ha aggiunto Fragomeli - Oggi si cominciano a vedere i primi risultati. I Ministeri competenti, infatti, hanno definitivamente approvato il decreto che dispone l’erogazione ai Comuni montani lecchesi di 4.459.000 euro di fondi del PNRR, a valere per gli anni 2021/2026. Risorse importanti che contribuiranno a risolvere diverse criticità delle nostre aree montane».

I fondi e i comuni interessati

«I Comuni dell’Area Interna dell’Alto Lago di Como e delle Valli del Lario interessati dal provvedimento - rende noto il parlamentare dem - sono: Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremia, Dervio, Domaso, Dongo, Dorio, Dosso del Liro, Esino Lario, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Margno, Montemezzo, Musso, Pagnona, Parlasco, Peglio, Pianello del Lario, Premana, Sorico, Stazzona, Sueglio, Taceno, Trezzone, Valvarrone, Vendrogno e Vercana. Ad essi andranno 297 mila euro nel 2021; 743 mila euro nel 2022; 446 mila euro nel 2023; 743 mila euro nel 2024; 1 milione e 486 mila euro nel 2025 e, infine, 743 mila euro nel 2026".

Come verranno utilizzati i finanziamenti europei

I fondi erogati saranno destinati, nello specifico, alla manutenzione della rete stradale e al miglioramento dell’accessibilità ai nostri Comuni montani e dovranno essere inquadrati in un piano organico di miglioramento delle condizioni viabilistiche locali. «Questo è senz’altro un buon inizio - conclude Fragomeli - Ora proseguiremo a lavorare affinché altre importanti risorse possano continuare ad arrivare sul nostro territorio».