Nuova ciclopedonale di Abbadia: “Non siamo contrari, ma...”

La lista La Nuova Abbadia Lariana non è assolutamente contro al progetto della pista ciclopedonale da Pradello ad Abbadia; tale lotto, giunto alla fase finale, sarà appaltato a breve e sarà in carico ad Anas, che ne curerà la realizzazione.

Altro discorso, lo svincolo alle porte di Abbadia con la realizzazione del ponte di cui la nostra lista è in completo disaccordo: il progetto di tale opera, a carico del Comune, è solo in fase preliminare; non è stato infatti ancora redatto neanche il progetto di massima!

L’accostare i due progetti, come è stato fatto dall’attuale maggioranza, non solo è un’azione forzata, ma travisa completamente la realtà dei fatti!

Operazioni del genere, volte a gettare fumo negli occhi agli elettori, dovrebbero invece far capire quanto questa maggioranza abbia realmente a cuore il benessere dei residenti di Abbadia Lariana.

Cittadini, aprite gli occhi! Vi stanno fregando ancora una volta!

Solo voi potete evitare che venga fatto scempio del nostro territorio a nostro scapito, ricordatelo al momento del voto!

La Nuova Abbadia Lariana