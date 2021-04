Elezioni: Prima Galbiate s'iscrive alla corsa. Il portavoce è Luca Dell'Oro

Nasce la lista civica Prima Galbiate in vista delle prossime elezioni comunali. Il portavoce è il quasi 26enne Luca Dell'Oro, che punta su «nuovo, frazioni, cittadini, cambiamento» in vista della corsa alla poltrona di primo cittadino.

«Sono nato a Lecco ma solo sulla carta d’identita?, vivo infatti a Galbiate dalla nascita e la mia famiglia e? galbiatese da generazioni - si presenta Dell'Oro -. I miei colleghi mi invidiano perche? abito in un paradiso ma che necessita di qualcosa per renderlo ancora piu? meraviglioso di quanto lo sia gia?. Mi piace definirmi “galbiatese romantico” perche? per me questo posto e? vita e quando voglio fare qualcosa in primis cerco di farla a Galbiate, il resto viene dopo. I miei colleghi mi invidiano perche? abito in un paradiso ma che necessita di qualcosa per renderlo ancora piu? meraviglioso di quanto lo sia gia?».

Il giovane parla anche della lista che rappresenta: «Abbiamo deciso di creare una nuova lista civica con l’obiettivo far emergere al massimo le potenzialita? di questo paese. Il gruppo si chiama "Prima Galbiate", perche? per noi Galbiate, con tutte le sue frazioni, deve ed e? al primo posto. Vogliamo portare cambiamento e utili innovazioni per tutti i cittadini di qualsiasi eta?. Il cittadino e? al primo posto, non siamo una lista di destra o di sinistra ma siamo civici al 100% perche? l’interesse nostro non e? l’interesse di un partito un partito ma il cittadino e tutto il territorio galbiatese comprese le frazioni ahime? sempre dimenticate».

«Presto i nomi del gruppo»

Dell'Oro si dilunga sul gruppo di "Prima Galbiate": «Vi rassicuro dicendovi che usciremo presto e avrete cosi? modo di conoscere tutti quanti gli elementi del gruppo. Ci tengo a precisarvi che siamo tutti quanti galbiatesi romantici con voglia di cambiamento, innovazione e stretta collaborazione con il cittadino, perche? come vi ho appena accennato, "Prima Galbiate"! Siamo un gruppo giovane con innesti importanti con un bagaglio scolastico- tecnico, un ampio know-how, vogliamo fare bene e vogliamo farlo con e per i cittadini, perche? Galbiate e? i cittadini perche? Galbiate e? il bellissimo centro storico con le frazioni che ne fanno una cornice meravigliosa da mettere alla luce. Merita di essere valorizzata al meglio e merita di tornare il giardino piu? bello della Brianza. Noi lo vogliamo, ma abbiamo bisogno di voi».

«Avrete notato che ho voluto rimarcare e sottolineare parole come: Cittadino, Nuova, innovazioni, cambiamento - conclude Dell'Oro -. Parole non casuali ma che fanno l’epicentro dei nostri ideali. Ho rimarcato tanto anche “frazioni”. Io abito a Galbiate centro, ma anche le frazioni sono parte di Galbiate e di certo non bisogna trascurarle, anzi, a parer mio sono una grande risorsa. Con questo concludo, vi ringrazio per la vostra gentile pazienza. Rimango a vostra disposizione per qualsiasi domanda».