Anche a Lecco si vota per il segretario del Pd: Bonaccini in vantaggio su Schlein

Anche a Lecco si potrà decidere il futuro dirigenziale del Partido Democratico. Nella giornata di domenica 26 febbraio, dalle ore 8 alle ore 20, si terranno le primarie del Pd per scegliere il nuovo segretario nazionale e la composizione dell'assemblea nazionale.

Attraverso i congressi di circolo, conclusi domenica 19, i candidati alla segreteria nazionale del Pd che potranno essere scelti alle primarie saranno: Elly Schlein, deputata della Repubblica Italiana (il sito); Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna (il sito),

Così il voto nei circoli lecchesi

Nei circoli della provincia di Lecco Bonaccini ha raccolto 239 voti, seguito da Schlein (142), Cuperlo (46), De Micheli (26). A Merate Bonaccini ha preso 18 voti, Schlein 8, Cuperlo e 2 e De Micheli 1.

Come si vota

I seggi saranno presenti in tutto il territorio della Provincia di Lecco, in totale 29. Possono votare tutti gli elettori del Partito Democratico, anche non iscritti, purché dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. Tutti coloro che non sono iscritti potranno recarsi ai seggi con un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e un contributo di 2 euro per sostenere le spese organizzative.

Si vota nel seggio afferente al proprio Comune di residenza. È possibile verificare il seggio in cui sarà possibile votare al seguente link o nelle schede che alleghiamo all'articolo. Sarà inoltre possibile votare online, ma solo con determinati presupposti. Necessario registrarsi su www.primariepd2023.it.

Per qualunque altra informazione si può scrivere alla mail info@pdlecco.it o contattare il numero di telefono 0341284206.