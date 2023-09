“Sul Besanino i problemi rimangono quelli di sempre”

Non si placano mai le polemiche sui treni lombardi. “È appena iniziato il nuovo anno scolastico e i problemi per gli studenti e le studentesse lecchesi sono rimasti gli stessi, grazie ai gravosi ritardi sulla linea S7, il cosiddetto Besanino, cioè la Milano-Lecco via Monza-Molteno. Ritardi che al mattino arrivano anche a 20-25 minuti, complicando l’accesso nelle scuole e costringendo i ragazzi a chiedere permessi e giustificazioni per entrare in ritardo oppure a fare ulteriori levatacce per prendere i treni precedenti e poter arrivare in orario. Trenord e Regione Lombardia non si preoccupano, ma ci preoccupiamo noi, perché studenti e pendolari meritano molta più attenzione”.

Parole del consigliere regionale lecchese del Partito Democratico Gian Mario Fragomeli, che ha annunciato un'interrogazione alla giunta lombarda per chiedere se l’assessorato ai Trasporti sia “a conoscenza di questi ritardi e quali azioni concrete abbia intenzione di avviare Regione Lombardia, in collaborazione con Trenord, per migliorare la regolarità sulla tratta Lecco – Molteno – Monza – Milano”.