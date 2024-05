Progetto Abbadia: "Ciclopedonale, non c'è spazio per una rotonda"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Invitiamo il gruppo 'La nuova Abbadia Lariana' a informarsi meglio in merito al progetto del sovrappasso di immissione alla nuova ciclopista.

Il ponte in questione nasce dalla necessità di portare il flusso dei ciclisti che proverranno da Lecco sul lato destro della strada e, inoltre, dallo scopo del progetto Brezza (fonte del nostro finanziamento) di congiungere la ciclopista a un punto di ritrovo o smistamento di intermodalità.

Con l'attuale progetto, che ha già avuto pareri positivi dalla Soprintendenza, dalla Commissione Paesaggio della Provincia, seppur con delle prescrizioni, il percorso arriverà alla Casa Cantoniera Anas, garantendo ai ciclisti la totale sicurezza.

Inoltre, ci teniamo a ribadire come un ponte, in questo frangente, sia l'unica soluzione percorribile, a causa della dimensione esigua degli spazi e della conformazione del territorio.

Proporre un ingresso a raso sarebbe stato impraticabile e pericoloso per questioni di sicurezza e di viabilità.

Troviamo inaccettabile che siano millantate proposte alternative, nate sulla base del nulla, che non rispettano il Codice della Strada e non garantiscono la sicurezza di cittadini e turisti di Abbadia Lariana (Un esempio è la rotonda proposta che, oltre a essere infattibile, pare avere un diametro di 17 metri quando il minimo previsto dalla Legge è di 26).

Non possiamo che porci alcune domande. Come è possibile far passare la ciclopista a Lago? Si pensa forse di demolire accessi a case private? Si pensa di spostare la Strada Provinciale a monte creando una variante? Con quali costi di sbancamento? E soprattutto, con quale sicurezza e con quale impatto ambientale?

Tanti interrogativi che, siamo sicuri, non saranno risolti da certa superficialità da campagna elettorale.

Il nostro invito resta quello di rimanere concreti, approfondendo la normativa e proponendo iniziative realizzabili per l'Abbadia di domani.

