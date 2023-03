“Parco di via Leopardi, a Valmadrera una scelta miope”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Ci rammarica che un progetto così importante per la comunità di Valmadrera sia stato per l'ennesima volta gestito dall'amministrazione comunale in modo miope in quanto a lungimiranza e sordo nei confronti delle rimostranze che la cittadinanza ha espresso e che il nostro gruppo Lega Salvini Premier ha raccolto e portato più volte in consiglio comunale, sia nella fase preliminare del progetto sia prima della fase esecutiva.

E pensare che, seppur a mezzo stampa e non in sede istituzionale, avevamo appreso con soddisfazione e gioia che per la prima volta, su segnalazione della minoranza, i contributi ambientali ricevuti da Silea SpA sarebbero stati usati per una congrua finalità.

Peccato che il progetto non rispecchiasse minimamente le potenzialità dell'area e che, sin dalla sua presentazione, non ci fosse margine per avanzare proposte.

Eppure le nostre richieste, portate quindi tramite mozioni in consiglio comunale nel corso del 2022, ci sembravano semplici e ragionevoli.

La prima: promuovere un bando aperto alla partecipazione di professionisti appartenenti a categorie attinenti alla tipologia dei servizi di progettazione richiesti per il Parco di Via Leopardi, relativo a un concorso di idee finalizzato all'acquisizione di una o più proposte progettuali per la realizzazione di un parco che fosse vivibile, attrezzato, integrato al centro storico, accessibile, sicuro e dotato di parcheggi.

La seconda: che tutto i progetti presentati venissero sottoposti alla cittadinanza per una votazione di gradimento, nei termini e nelle modalità che venissero ritenuti più opportuni.

Perché l'idea di comunità che a noi piace molto è quella in cui tutta la cittadinanza viene coinvolta nei progetti del comune, che non vengono quindi calati dall'alto senza diritto di replica.

Una comunità in cui non si ha paura di ascoltare e accogliere il contributo delle minoranze che, ricordiamo al nostro sindaco, rappresentano i 2/3 dei valmadreresi che le hanno votate.

Gruppo Lega Salvini Premier Valmadrera