Due mesi senza Consiglio comunale, a Valmadrera monta la protesta

A Valmadrera dev'essere ancora convocato il primo Consiglio comunale del 2023. E proprio su questo tema verte il comunicato scritto da tutte le opposizioni: vi figurano Alessandro Leidi, Elio Bartesaghi e Sara Fruschi della Lega, Guido Villa e Mauro Dell'Oro di Ascolto Valmadrera, ma anche l'ex consigliere di maggioranza Federico Amaretti. “Sono trascorsi più di due mesi dall'ultimo Consiglio comunale - si legge -; da allora il nulla, nessuna commissione, nulla di nulla. È possibile che dal 19 dicembre 2022 non ci sia nulla di cui discutere? Come consuetudine, arriveremo al prossimo Consiglio comunale con un fitto ordine del giorno accompagnato da documenti trasmessi solo pochi giorni prima, con poco margine per una seria valutazione”.

“L'impressione è che le tanto pubblicizzate commissioni siano solo una bella storia da raccontare agli elettori, null'altro - prosegue il comunicato -. Cos'è rimasto del pensiero condiviso? Cos'è rimasto della voglia del "fare insieme"? Cos'è rimasto della libertà di espressione? Il nulla, un Consiglio comunale sterile, ormai luogo di ratifiche formali, di interrogazioni fatte per capire solo cos'è successo, di mozioni sempre respinte dalla maggioranza anche se riconosciute valide e con risposte quasi sempre demandate ai funzionari, senza un coinvolgimento personale e senza reale spirito costruttivo”.

“Serve più attenzione”

“Riteniamo quantomeno, per il rispetto dovuto ai consiglieri di opposizione, che sia doveroso concordare con più attenzione l'attività amministrativa, pensando maggiormente ai bisogni dei cittadini e meno alla visibilità per campagne elettorali regionali, al taglio di nastri di aperture di attività che nemmeno sorgono sul territorio comunale, a pose di prime pietre sponsorizzate e supportate dalla strumentale presenza di scolaresche. Il nulla, il nulla di nulla, il nulla che pavoneggia il nulla”.