Provincia: l'altro fronte del centrosinistra si allarga, in 23 aderiscono al documento programmatico

Sale a 23 il numero degli amministratori pubblici che hanno sottoscritto il documento programmatico arrivato dall'area di centrosinistra che non sosterrà la candidatura di Marco Passoni, sindaco di Olginate, in vista delle prossime elezioni provinciali calendarizzate per metà dicembre.

Adesioni al documento programmatico:

Guido Agostoni - Consigliere Comunale di Pasturo

Adriano Airoldi - Sindaco di Introbio

Bruno Anzani - Consigliere comunale di Costamasnaga

Mauro Artusi - Sindaco di Primaluna

Alessandro Bertolini - Consigliere comunale di Colico

Umberto Bonacina - Consigliere Comunale di Costamasnaga

Maria Butti - Vicesindaca di Galbiate

Cesare Colombo - Consigliere comunale di Valmadrera

Giuseppe Conti - Sindaco di Garlate

Maurizio Corbetta - Consigliere comunale di Cassago Brianza

Martina Dell'Oro - Consigliera comunale di Valmadrera

Giovanni Ghislandi - Consigliere Comunale di Imbersago

Raffaele Grega - Consigliere comunale di Colico

Matteo Magni - Consigliere comunale di Galbiate

Giovanna Milesi - Assessore di Erve

Piergiovanni Montanelli - Sindaco di Galbiate

Stefano Motta - Sindaco di Calco

Angelo Negri - già Sindaco di Nibionno

Aldo Riva - Sindaco di Castello Brianza

Antonio Rusconi - Sindaco di Valmadrera

Cesare Valsecchi - Consigliere comunale di Calolziocorte

Corrado Valsecchi - Consigliere Comunale di Lecco

Giancarlo Valsecchi - Sindaco di Erve