Provincia, sostegno a Passoni: il fronte si allarga, i sostenitori del sindaco sono 23

Sale a 23 il numero degli amministratori pubblici che hanno sottoscritto il documento programmatico del centrosinistra. Il sostegno è per la candidatura di Marco Passoni, sindaco di Olginate, in vista delle prossime elezioni provinciali calendarizzate per metà dicembre. Il candidato dell'area di centrosinistra è sostenuto pubblicamente da Partito Democratico, AmbientalMente, Democrazia è partecipazione e Fattore Lecco.

Adesioni al documento programmatico:

Guido Agostoni - Consigliere Comunale di Pasturo

Adriano Airoldi - Sindaco di Introbio

Bruno Anzani - Consigliere comunale di Costamasnaga

Mauro Artusi - Sindaco di Primaluna

Alessandro Bertolini - Consigliere comunale di Colico

Umberto Bonacina - Consigliere Comunale di Costamasnaga

Maria Butti - Vicesindaca di Galbiate

Cesare Colombo - Consigliere comunale di Valmadrera

Giuseppe Conti - Sindaco di Garlate

Maurizio Corbetta - Consigliere comunale di Cassago Brianza

Martina Dell'Oro - Consigliera comunale di Valmadrera

Giovanni Ghislandi - Consigliere Comunale di Imbersago

Raffaele Grega - Consigliere comunale di Colico

Matteo Magni - Consigliere comunale di Galbiate

Giovanna Milesi - Assessore di Erve

Piergiovanni Montanelli - Sindaco di Galbiate

Stefano Motta - Sindaco di Calco

Angelo Negri - già Sindaco di Nibionno

Aldo Riva - Sindaco di Castello Brianza

Antonio Rusconi - Sindaco di Valmadrera

Cesare Valsecchi - Consigliere comunale di Calolziocorte

Corrado Valsecchi - Consigliere Comunale di Lecco

Giancarlo Valsecchi - Sindaco di Erve