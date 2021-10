Referendum Cannabis, Chiarella: “Molteno ha trasmesso i comunicati ben prima della scadenza”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

In relazione alla comunicazione apparsa sulla Vostra testata da parte del Comitato Referendum Cannabis Legale Lecco tramite cui si annoverava il Comune di Molteno tra gli Enti che non avevano trasmesso nel termine delle 48 ore i certificati di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori del predetto Referendum, come già comunicato al Consigliere Regionale Usuelli, preciso che il Comune di Molteno ha trasmesso i certificati ben prima della scadenza del termine delle 48 ore.

Invito quindi i referenti del Comitato a prestare più attenzione evitando di effettuare comunicazioni lesive dell'immagine del Comune che amministro.

Tanto dovevo per dovere di rettifica.

Giuseppe Chiarella Sindaco