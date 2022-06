Il Referendum non fa presa neanche a Lecco: quorum non raggiunto

Anche in provincia di Lecco il Referendum non fa presa. Nel nostro territorio, come nel resto d'Italia, i cinque quesiti non hanno raggiunto la quota minima di voti (50%+1) per poter rendere valida la consultazione, non toccando neanche il 20% compolessivo: sicuramente ha avuto un proprio (grande) peso la decisione della Corte Costituzionale di bocciare i quesiti sull'omicidio del consenziente e sulla legalizzazione delle sostanze stupefacenti, che ha scatenato feroci polemiche.

I dati sull'affluenza

Primi dati sull'affluenza, con aggiornamento fissato alle 12: per quanto riguarda il Lecchese il dato è stato sin da subito bassissimo, del 6.30. Alle 19 l'affluenza per il referendum ha toccato il 13,49%, mentre alle 23 - dato finale - si è arrivati al xx,xx%, a distanza siderale dalla quota minima richiesta dalla legge.

I cinque referendum dedicati al tema giustizia

Sempre domenica 12 giugno, gli elettori sono stati chiamati a esprimersi su cinque referendum sulla giustizia. Si trattava di referendum abrogativi (per eliminare leggi o parti di leggi). L'articolo 75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50%+1) dei voti validamente espressi.

Sono state consegnate cinque schede, una per ogni quesito: