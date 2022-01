Rigenerazione urbana, "Stanziati oltre 11 milioni per la provincia di Lecco"

Rigenerazione urbana, stanziati oltre 11 milioni di euro per interventi in provincia di Lecco. Lo ha annunciato oggi, domenica 2 gennaio, il deputato del Movimento 5 Stelle Giovanni Currò. "Sono lieto di annunciare che con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, firmato il 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana - ha fatto sapere Currò - Si tratta di interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale". L’avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

"L'ammontare complessivo del provvedimento è di 3,4 miliardi di euro - aggiunge l'esponente del M5S - I contributi in questione riguarderanno gli anni 2021-2026, e confluiranno nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Di questa somma alla provincia di Lecco saranno destinati nello specifico 11.503.807,82 euro. Si tratta pertanto di un intervento rilevantissimo a supporto dei comuni, specie di quelli che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm)".