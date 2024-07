Sicurezza a Lecco: “Niente mozione in Consiglio, ma è un tema urgente”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Lunedì prossimo ci sarà il Consiglio comunale a Lecco, ma la mozione della Lega per il miglioramento della sicurezza in città non è all’ordine del giorno. La maggioranza non considera il tema urgente e propone di parlarne a fine luglio, con la scusa di esaminare meglio i dati, così il nostro testo verrebbe discusso nel Consiglio di fine settembre. I lecchesi leggono le gesta violente di bande giovanili e di vari soggetti aggressivi e rissosi un giorno sì e l’altro pure, molte sono le zone di Lecco teatro di liti e pestaggi che generano ansie e preoccupazione nei residenti: com'è possibile sostenere che non c’è urgenza?

La rabbia e lo sconcerto di chi vede giornalmente la strafottenza e il menefreghismo di un numero pur sempre contenuto di giovani prevalere sulle basilari norme di convivenza civile è la naturale conseguenza della minimizzazione di un problema che non si vuole affrontare. La mozione depositata chiede al sindaco di agire d’intesa con le autorità deputate per, eventualmente, richiedere l’attivazione dell’operazione "Strade Sicure", d’intensificare la collaborazione con i cittadini nella raccolta di istanze e segnalazioni e altre richieste di assoluto buon senso.

Una qualità che in questa amministrazione non ha spazio.

Cinzia Bettega capogruppo consiliare Comune di Lecco

Lega Lombarda per Salvini premier