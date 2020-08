Salvini a Lecco, presenterà la lista della Lega a supporto del candidato sindaco Ciresa

Lunedì 31 agosto alle 20.30 Matteo Salvini sarà a Lecco per presentare la lista della Lega a supporto di Peppino Ciresa Sindaco. Lo hanno annunciato nelle scorse ore i dirigenti del Carroccio lecchese.

Nei prossimi giorni verranno rese note maggiori informazioni in merito alla location e al programma dell'intervento del leader leghista che incontrerà cittadini, sostenitori e imprenditori probabilmente in una zona centrale della città. Salvini lancerà dunque lo sprint alla campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra Peppino Ciresa in vista del voto amministrativo del 20 e 21 settembre prossimi.

Nei giorni scorsi la Lega di Lecco ha anche aperto la propria sede elettorale in piazza XX Settembre alla presenza di diversi parlamentari, esponenti locali e militanti che hanno detto a chiare lettere: «Con il centrosinista si va solo indietro. C'è bisogno di cambiamento, Peppino Ciresa è la persona giusta». Un appello al voto al quale il 31 agosto si unirà anche Salvini che certamente farà tappa in questa sede.