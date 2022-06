Scuole, i capigruppo: “Le materne aspettano risposte. Educazione o accordi politici?”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Di fronte alle inascoltate richieste che le scuole materne hanno inviato alla Giunta, abbiamo chiesto a tutti i capigruppo un momento di confronto in aula insieme ai Presidenti.

La proposta è semplice, ascoltare i bisogni per porre poi al Sindaco alcune domande decisive. Interessano le famiglie e i costi della vita sempre più insostenibili? Interessa l'emergenza educativa a cui assistiamo e la possibilità di intervenire davvero? Interessa la capillare presenza nei rioni delle piccole realtà scolastiche come presidio di vitalità e qualità di un intero territorio?

Se la risposta è “sì”, allora il confronto porterà ad accogliere con entusiasmo le proposte delle scuole, altrimenti assisteremo alle ennesime promesse elettorali che si schiantano di fronte agli equilibri di maggioranza e giunta. Vedremo allora il risultato di sezioni chiuse, educatori licenziati, famiglie senza servizi di prossimità.

Noi siamo tanto pronti al confronto quanto a combattere perché l'educazione dei bambini lecchesi non sia schiacciata da accordi al ribasso della politica.

I Capigruppo di Centrodestra

Filippo Boscagli

Peppino Ciresa

Emilio Minuzzo

Cinzia Bettega

Giacomo Zamperini