Segreteria rinnovata per i Giovani Dem della provincia di Lecco: tre conferme e tre new entry

Segreteria rinnovata con tre conferme e altrettante new entry per i Giovani Democratici della provincia di Lecco. I componenti dell'organizzazione politica giovanile si sono riuniti per un confronto on line che si è concluso con la scelta dei propri rappresentanti. «Un team rinnovato per affrontare le nuove sfide» - hanno commentato i Giovani Dem illustrando l'esito della riunione di martedì 20 ottobre del Congresso provinciale della Federazione tenutosi via internet in ottemperanza alle normative di sicurezza anti-covid.

Ad affiancare il segretario provinciale Manuel Tropenscovino, eletto per un nuovo mandato all’unanimità, tre conferme e tre nuovi membri, per una segreteria allargata a sette componenti:

Giada Martinoia, Vicesegretario e responsabile Comunicazione;

Andrea Gianola, responsabile Organizzazione, Tesoreria e Tesseramento;

Daniel Findeis, responsabile Lavoro;

Pietro Radaelli, responsabile Scuola e Università;

Laura Bartesaghi, responsabile Enti locali;

Monica Corti, responsabile Trasporti e Ambiente.

Il segretario: «Pronti a fare la nostra parte per i temi cari ai giovani, partendo da scuola e lavoro»

«Dopo le recenti soddisfazioni date dalle campagne elettorali in provincia e dai tanti GD eletti nell’ultimo anno in diversi Consigli comunali, vogliamo ripartire dai territori - è il commento di Manuel Tropenscovino - Consapevoli del difficile periodo che ci aspetta, vogliamo fare ancora una volta la nostra parte lavorando sui temi del lavoro e della scuola, intercettando le esigenze reali delle persone, portando il nostro contributo sui temi cari ai giovani».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da parte della nuova Segreteria e di tutta la Federazione è stato rivolto un ringraziamento ai membri uscenti, Carlo Gariboldi e Stefano Vassena «per il grande impegno profuso in questi anni».