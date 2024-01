Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Qui ognuno, in politica, dice quello che vuole e scarica sugli altri anche il suo pezzetto, grande o piccolo che sia di responsabilità diretta.

L'unico obiettivo è incolpare l'altro.

È quello che in risposta ad argomenti sullo specchio e la microcriminalità, sollevati con uno sguaiato comunicato dalla destra abile a parlare alla pancia del cittadino e pieno di nessuna soluzione e quasi altrettanto di realtà, fa ora il capogruppo del PD in consiglio comunale del Capoluogo, il giovane, ahinoi, Pietro Regazzoni che davanti a un problema che il Comune non sta affrontando, sviluppando, ragionando e nemmeno coinvolgendo dentro un dibattito pubblico le strutture sanitarie, sociali e la popolazione, rinfaccia come fosse un gioco di ripicca per un Chupa Chupa rubato la Destra di tagliare risorse alla sicurezza, dando responsabilità e negligenze a Questore e Prefetto per le aree di spaccio viste in TV, e che il Comune ha aumentato le telecamere e istituto quel ridicolo specchietto degli street tutor, una manciata di camminatori che sono così pochi e così cari che sono una tacca più vero poliziotti municipali e nemmeno se fossero Rambo sarebbero efficaci.

La Regione de-investe sulla sicurezza, il Comune dice, non avendo soldi suoi, impegnati nelle consulenze tecniche per mettere qualche striscia per le biciclette, che è compito dei poliziotti veri.

Nessuno che parla di percorsi culturali, di sensibilizzazione, di spazi aggregativi da aprire, liberi, diffusi, di ascolto dentro le scuole non solo del disagio giovanile ma anche dei desideri giovanili, di aree non solo commerciali.

Perché mettere un freno al problema della droga non è semplice ma forse meno che rispondere alla domanda perché i giovani si drogano.

Invece la politica mette tutte le sue forze a farsi la lotta tra fazioni e schieramenti.

Una lotta che i giovani non solo non capiscono ma ancor meno gli interessa.

Leonardo Ranieri, Lecco

