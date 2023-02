"La cultura riparte da noi", incontro con associazioni culturali e realtà sociali lecchesi

"La cultura riparte da noi". Questo il tema dell'incontro in programma per giovedì 9 febbraio alle ore 18 presso lo Spazio teatro invito di via Foscolo 42 a Lecco. L'iniziativa è promossa da Pietro Radaelli e Simona Piazza, candidati Pd alle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 febbraio a sostegno di Majorino presidente. I candidati si confronteranno con le associazioni e con le realtà culturali e sociali del territorio per ascoltare testimonianze concrete provenienti da chi opera quotidianamente in Lombardia nel settore culturale. L’incontro sarà moderato da Pietro Regazzoni, capogruppo PD del Comune di Lecco, e le conclusioni saranno a cura di Michele Tavola, storico e critico d'arte ed ex assessore lecchese alla cultura.

"La cultura è uno strumento fondamentale per la crescita di una persona, di una comunità e per lo sviluppo del territorio - dichiara la candidata Simona Piazza - Di tutto questo parleremo nel nostro incontro e avremo la possibilità di confrontarci su quanto fatto nel nostro territorio, ma soprattutto di quanto ancora è necessario fare".

"La cultura è un ottimo strumento di coesione sociale, che, però, ha bisogno di progettazione - sottolinea inoltre Pietro Radaelli, candidato al Consiglio regionale - È anche uno strumento di crescita che Regione Lombardia deve gestire da una cabina di regia: investire nella cultura in modo equo sul territorio vuol dire stimolare sia il lavoro e lo sviluppo economico, sia la partecipazione e l'inclusione dei cittadini".

Venerdì 10 febbraio, a seguito di un momento collettivo, invece Simona Piazza chiuderà la sua campagna elettorale alla Casa sul Pozzo in Corso Bergamo 69, a Lecco, alle ore 18.30 con un aperitivo. Pietro Radaelli, invece, chiuderà la propria campagna elettorale alle 21.00 presso il Caffè Commercio, in piazza XX Settembre a Lecco. Oltre a un momento di convivialità, l'occasione sarà utile per un confronto sulle idee e sul programma, e sul lavoro che Radaelli si augura di continuare al Pirellone. Sarà presente anche il giovane europarlamentare Brando Benifei (Capodelegazione PD all’Europarlamento), da sempre vicino ai Giovani Democratici .