Il prolungamento del cantiere per il teleriscaldamento in via Belfiore fa discutere. “Non possiamo che esprimere delusione e preoccupazione per il protrarsi dei lavori di via Belfiore”: prende posizione Filippo Boscagli, capogruppo di Fratelli d’Italia. “Disagio per gli abitanti, disagi per gli studenti, disagi per i cittadini. Se il rischio calcolato a breve termine di un’area messa a dura prova per l’ennesima volta poteva essere sopportabile, ora i problemi di questa arteria fondamentale diventano davvero insostenibili”.

“Dal Fiocchi all’accesso all’ospedale fino agli attraversamenti per la Valle e il Barro, passando per l’area ex Pagani - proseguono i componenti del gruppo consigliare di FdI composto da Marco Caterisano e Alessandra Rota -, via Belfiore è un rilevante snodo di una viabilità già troppo fragile. Risultato è il delirio viabilistico. La città merita la certezza dei tempi, l’efficienza dei lavori, la viabilità funzionante mentre la minoranza pretende assunzione di responsabilità nella gestione e nell’amministrazione dei problemi che colpiscono troppo a lungo e troppo spesso i nostri concittadini lecchesi”.

Cantiere più lungo in via Belfiore

I lavori per il teleriscaldamento tengono semichiusa via Belfiore. Da lunedì 8 maggio a sabato 10 giugno, per consentire il proseguo dei lavori di posa delle tubazioni del teleriscaldamento in corso in quel tratto, sarà istituito il senso unico in salita anche nel tratto da via Dei Riccioli a via Achille Grandi. Inoltre, è prorogato fino al 10 giugno il senso unico in salita già in atto tra via Risorgimento e via Achille Grandi. Secondo quanto programmato in origine, il tratto avrebbe dovuto tornare alla normalità il 14 maggio.

Teleriscaldamento, lavori per 49 milioni di euro

I lavori sono eseguiti dall'impresa Fis Spa di Grumello del Monte (Bergamo) per conto di Acinque energy Greenway Srl: la riapertura totale al traffico di via Achille Grandi, in direzione da via Roccolo a via Belfiore, è stata originariamente prevista per la serata di domenica 26 marzo. Successivamente si arriverà a collegarsi con l'acciaieria del Caleotto, che fornirà i cascami termici: il collegamento alla rete avverrà a partire dalla stagione termica 2024/2025, con un anno di ritardo rispetto a Valmadrera (2023/2024), mentre nel 2025/2026 avverrà l'unione dei due anelli nella zona del ponte Kennedy. L'intervento prevede investimenti per circa 49 milioni di euro.