Commissione d'indagine sul Covid-19, Magni contrario

“No” alla commissione per indagare sul Covid-19. È il voto di Tino Magni, senatore lecchese dell'Alleanza Verdi e Sinistra, rispetto alla proposta avanzata dalla maggioranza: “La commissione d’indagine sul Covid proposta dalla destra è un grimaldello con il quale la maggioranza che esprime l’attuale Governo intende colpire il Governo precedente, di colore diverso. Lo scopo è chiaro: processare politicamente il precedente governo per come è stata gestita la pandemia. Un processo politico bello e buono reso ancora più evidente dalla scelta di limitare l’indagine al solo governo nazionale, escludendo del tutto le gestioni delle Regioni, e di non tenere in alcun conto le archiviazioni già disposte dalla magistratura. Alleanza Verdi e Sinistra voterà "no" all’istituzione della commissione di inchiesta sul Covid”.

“Per capire cosa non ha funzionato durante la pandemia e per correggere gli errori non si possono ignorare le differenti gestioni regionali, prosegue Magni. Sarebbe stato necessario indagare le ragioni per cui alcuni sistemi ospedalieri regionali abbiano retto meglio di altri. Dove è stato smantellato il pubblico in favore del privato, come in Lombardia, il sistema sanitario è andato subito in crisi. Invece, la propaganda prevale, e si è persa così l’occasione di avviare una seria riflessione su quanto accaduto, su cosa non ha funzionato e su quali correttivi andrebbero apportati per consentire al Servizio sanitario nazionale di essere realmente all'altezza dei bisogni di salute della popolazione in maniera omogenea su tutto il territorio. Per biechi fini politici, la destra, da sempre sensibile alle sirene No Vax, ha preferito strumentalizzare uno dei momenti più drammatici che il nostro Paese ha dovuto affrontare dal dopoguerra”, conclude Magni.