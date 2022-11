Tino Magni, lavoro a Roma: entra in due Commissioni del Senato

Doppio e nuovo incarico per Tino Magni. Il senatore lecchese, alla prima esperienza romana ed eletto tra le file di Alleanza Verdi Sinistra presiederà le commissioni del Senato V – programmazione economica, bilancio – e X – affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale. Nella prima seduta di venerdì, in entrambe le commissioni, il parlamentare lecchese ha partecipato alle elezioni dei presidenti di commissione come presidente provvisorio.

Eletto Claudio Lotito

La V Commissione ha proceduto alla votazione per l'elezione del presidente ed è risultato eletto il senatore Calandrini. Successivamente, la Commissione ha proceduto alla votazione per l'elezione dei vice presidenti e dei segretari. Sono risultati eletti vice presidenti i senatori Claudio Lotito, noto per essere il presidente della Lazio, e Misiani; segretari, invece, sono le senatrici Testor e Damante.

La X Commissione ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Sono risultati eletti il presidente il senatore Zaffini, vice presidenti le senatrici Cantù e Sbrollini e segretari le senatrici Leonardi e Zambito.