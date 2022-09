Nel giorno di Fratelli d'Italia, l'ex sindacalista Tino Magni va a Roma. Gli altri lecchesi

Il risultato delle elezioni politiche è chiaro, indiscutibile. Gli italiani hanno svoltato a destra, servendo alla coalizione un successo che, comunque, era già scritto all'alba della campagna elettorale estiva. I lecchesi hanno addirittura accentuato la tendenza, anche se a Merate il centrosinistra ha tenuto botta grazie a un Partito Democratico rimasto a un'incollatura dallo spadroneggiante Fratelli d'Italia.

Tino Magni eletto senatore

C'è una certa attesa per le nomine dei parlamentari locali. Un posto in Senato a Roma lo trova Tino Magni grazie alla vittoria di Ilaria Cucchi nel suo collegio uninominale di Firenze: il co-capolista di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, candidato nel plurinominale 2 di Milano, andrà a Palazzo Madama. Barzaghese di nascita e non solo, l'ex operaio e sindacalista classe 1947 approda nella Capitale nel giorno clou della destra grazie al seggio ottenuto dalla forza di sinistra sull'onda del 4,66% di preferenze.

Arrigoni e Faggi pagano il flop Lega

Taglio a sorpresa, invece, per lo storico leghista Paolo Arrigoni, candidato per il terzo mandato consecutivo al Senato: la sorprendente affermazione dell'esponente di centrosinistra Antonio Misiani al collegio uninominale di Milano su Maria Cristina Cantù, capolista della Lega al plurinominale 1 proprio davanti ad Arrigoni, apre le porte a uno scenario che non era stato messo in conto al pari del flop del carroccio a livello nazionale. Discorso similare per Antonella Faggi, candidata al plurinominale 2 (Milano e Pavia) e 3 (Bergamo-Brescia-Cremona).

“Ce l'ho messa tutta e come penso di avervi sempre dimostrato, sia in questi dieci anni di lavoro in Senato che in questa breve ma intensa campagna elettorale, non mi sono mai risparmiato per cercare di rappresentare al meglio delle mie capacità gli interessi del nostro territorio e, soprattutto, per rappresentare voi e i valori che abbiamo condiviso e in cui crediamo - ha salutato Arrigoni -. Purtroppo, nonostante i buoni dati raccolti nella nostra provincia e nel nostro collegio, i risultati della Lega a livello nazionale e regionale non mi hanno consentito di rientrare in Parlamento. Vi ringrazio per il vostro sostegno ed il vostro affetto che non è mai mancato. Ringrazio di cuore chi in questi anni ha creduto in me e nel lavoro che ho svolto. Da domani - seppure in altre vesti - continuerà il mio impegno per bene del nostro territorio e vi assicuro che sarò sempre pronto a rispondere presente quando la Lega avrà bisogno di me”.

Brambilla avanti a Gela

Al Sud Italia lo spoglio è ancora in corso. A Gela è candidata la calolziese Michela Vittoria Brambilla, candidata come indipendente a capo della coalizione di centrodestra: l'ex forzista è ampiamente in vantaggio Cosimo Gaetano Pignatone Dedalo del Movimento 5 Stelle, con un delta di circa otto punti percentuali. Sembra fatta, quindi, per il ritorno in Parlamento dell'ex ministro al Turismo del governo Berlusconi, come da previsione.