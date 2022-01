"Tracciamenti saltati, si rischia una paralisi per colpa di Regione Lombardia"

"In Lombardia torna l'emergenza sanitaria dopo l'esplosione dei casi della variante Omicron che stanno creando diversi problemi soprattutto nelle ultime due settimane. Le difficoltà dei tracciamenti e l'impreparazione della maggioranza a guida Fontana rischia di creare altri danni sui nostri territori". Inizia con queste parole il duro attacco alla Giunta Fontana da parte di Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

"I contagi stanno aumentando giorno dopo giorno e per il secondo anno consecutivo, anche durante questa quarta ondata di Covid-19, Regione Lombardia si è fatta trovare ancora impreparata nella gestione di tutti gli aspetti necessari per contenere la propagazione del virus - dichiara Erba - Sono molte le carenze nelle segnalazioni da parte di Ats ai contatti stretti, tantissimi i casi di chi anche avendo un familiare convivente positivo, non riceve nessuna notifica per avviare le prassi di auto sorveglianza o quarantena. E poi ci sono centinaia di persone costrette ogni giorno a lunghe attese al freddo in attesa di un tampone per la completa mancanza di sviluppo di drive-trough o strutture in grado di accoglierli. Questi fattori rischiano di provocare blocchi nei servizi per l'elevato numero di casi sub-acuti costretti a restare a casa".

La questione trasporti pubblici

"Come se non bastasse, la medicina del territorio è ancora abbandonata, le corse principali dei trasporti pubblici presentano ancora affollamenti e solo ora vige l'obbligo della mascherina FFP2 quando l'avevamo richiesta con una nostra mozione in Consiglio regionale già l'anno scorso - incalza l'esponente 5 Stelle - Queste miriade di scelte errate rischiano di portare la Lombardia in Zona Arancione e quindi di vedere vanificati tutti gli sforzi dei mesi passati e di creare ulteriori danni alle attività commerciali e produttive già provate da mesi molto difficili. Sempre per colpa di tale situazione, anche sul fronte servizi pubblici si rischia la paralisi: Trenord ha sospeso alcune corse e gli ospedali stanno affrontando la crisi di personale dovuta al dilagare del virus tra medici e infermieri".

"Serve un cambio di strategia. Fattore fondamentale è il tracciamento che purtroppo è nuovamente saltato da settimane, così come il testing ovvero i tamponi, che oggi sono introvabili. Con l'ulteriore aumento dei numeri di positivi che si prospetta il rischio è di non avere sufficienti tamponi molecolari per chiudere le quarantene in tempi consoni. Si prospettano lunghe attese per chi dovrà concludere il periodo di isolamento".

"La Lombardia non può permettersi altre chiusure"

"Un'ultima considerazione sulla questione scuole - conclude Raffaele Erba - visti i numeri dei positivi di questi giorni, una riflessione sul posticipo delle riaperture in presenza degli istituti scolastici superiori nelle prossime settimane credo sia lecito. Su primarie e medie è più complesso, vista la ricaduta che si avrebbe soprattutto sui genitori lavoratori. Serve un'immediata inversione di rotta perché la Lombardia non può permettersi altre chiusure".