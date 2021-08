Elezioni amministrative 2021, "Tutti insieme per Nibionno" si presenta

"Tutti insieme per Nibionno", che concorrerà alle prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 e che annovera tra i propri componenti il sindaco uscente Claudio Usuelli (ma anche un assessore e un consigliere), si presenta: "Siamo un gruppo formato da persone che hanno voglia di mettersi in gioco e pronte a dare il loro contributo con entusiasmo, composto da ben oltre il numero minimo necessario per presentare una lista, ma saremmo comunque felici di raccogliere ulteriori adesioni nel caso in cui altri concittadini si volessero aggregare - spiegano - Il gruppo è assolutamente eterogeneo; abbiamo giovani nel pieno della maturità personale e professionale e meno giovani con il loro bagaglio di vita e di esperienza maturata sul campo, persone con più o meno esperienza politica, professionisti, lavoratori autonomi, pensionati, lavoratori dipendenti, ma tutti con un minimo comune denominatore: tanta voglia di fare per il bene del Nostro Paese".

Il candidato sindaco sarà ufficializzato dopo la pausa estiva, così come la lista dei candidati consiglieri. "Il resto del gruppo sarà fondamentale nel prosieguo del mandato amministrativo, al netto dell'esito delle urne, supportando in modo attivo e concreto l'attività amministrativa e consiliare - proseguono i componenti della lista - Chi volesse impegnarsi per il nostro Paese è assolutamente bene accetto e le porte sono aperte per chiunque volesse mettere a disposizione le proprie idee e competenze anche un solo minuto all'anno per Nibionno".

I componenti del gruppo

Beccalli Marco, 33 anni, diploma di scuola media superiore-tecnico informatico, impiegato

Bigoni Alberto, 40 anni, laurea in mediazione linguistica, impiegato

Biffi Davide, 51 anni, diploma di scuola media superiore-informatico elettronico, impiegato

Bonacina Angelo, 68 anni, diploma di scuola media superiore-ragioneria, pensionato

Bulanti Gianluca, 43 anni, diploma di scuola media inferiore, lavoratore autonomo

Colombo Veronica, 32 anni, diploma di scuola media superiore-istituto tecnico, libero professionista

Di Terlizzi Laura, 46 anni, laurea in economia e commercio, docente scuola superiore di Economia Aziendale

Gemetto Roberto, 67 anni, diploma di scuola media inferiore, pensionato

Magni Milena, 46 anni, laurea in giurisprudenza, avvocato

Merlo Gianluca, 44 anni, laurea in ingegneria meccanica, impiegato

Negri Angelo, 64 anni, diploma di scuola media superiore-ragioneria, dirigente

Rigamonti Gabriele, 60 anni, diploma di scuola media inferiore, pensionato

Riva Giuseppina Marta chiamata Giusy, 63 anni, diploma di scuola media superiore-ragioneria, pensionata

Riva Liliana, 62 anni, diploma di scuola media superiore-ragioneria, pensionata

Riva Maria Adele, 62 anni, diploma di infermiera, pensionata

Usuelli Claudio, 48 anni, laurea in giurisprudenza, avvocato