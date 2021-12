"Indecorosa quell'immondizia lasciata sul piazzale della scuola"

"Il Gruppo consiliare Progetto Futuro è sempre attento alle problematiche segnalate dai cittadini e a proporle in maniera costruttiva all’Amministrazione con l’intenzione di migliorare la vita della cittadinanza". In quest’ottica, i consiglieri dell’opposizione, Anna Clara Bassani, Stefano Simonetti e Francesco De Capitani, hanno presentato oggi un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione spiegazioni riguardo all’immondizia "lasciata indecorosamente sul piazzale del plesso scolastico".

"Si tratta di uno spazio condiviso e utilizzato giornalmente dagli studenti durante l’intervallo, costretti quindi a convivere con i rifiuti del plesso scolastico - spiegano Bassani e colleghi in una nota inviata agli organi di informazione locali - È evidente che la soluzione di collocare dei cassonetti, non sufficienti per contenere tutti i rifiuti, in una zona di accesso, passaggio e utilizzo da parte dei bambini non è solo inadeguata, ma anche antigienica e insalubre. È doveroso trovare una soluzione alternativa che possa giovare al decoro degli spazi utilizzati e alla salute di tutti, soprattutto ai bambini".