Centro zootecnico, Piazza: "Vetrina per la Valsassina e i suoi prodotti"

"Ho visitato insieme al Presidente Antonella Invernizzi e alcuni soci il centro zootecnico che rappresenta un punto di forza e un'eccellenza per la Valsassina. In queste settimane si sta completando un importante progetto con la realizzazione di un caseificio che sarà un centro di produzione e vendita di formaggio dal produttore al consumatore". La dichiarazione porta la firma di Mauro Piazza, consigliere regionale ricandidato nella file della Lega a sostegno di Attilio Fontana presidente, che si dice pronto a sostenere un ulteriore potenziamento della struttura.

"Una volta rieletto mi concentrerò sulla realizzazione di un ulteriore passo in avanti per il Centro e i servizi che offre alla Valsassina - continua il Consigliere regionale - lo renderemo una vetrina di tutti i prodotti di eccellenza della valle non solo quelli caseari, ma anche di quelli della filiera agricola, alimentare e anche quelli legati all'artigianato come la coltelleria e il pentolame di qualità".

"Questo progetto - prosegue il candidato della Lega - verrà realizzato per il tramite della Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, cooperativa zootecnica e Regione Lombardia con un apposito accordo di programma che, vista la posizione strategica del luogo, permetterà al centro di essere un luogo di promozione di tutte le eccellenze della valle a KM 0".

"In questi anni, tanto abbiamo fatto per la Valsassina e con questo ulteriore impegno sono convinto che creeremo un Hub delle eccellenze dove commercianti e artigiani locali possano fare sistema tra di loro e far sì che turisti ed escursionisti possano toccare con mano quante ricchezze offrono le montagne del lago di Como" - conclude il Consigliere regionale.