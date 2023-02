Comune: Zamperini lascia e va in Regione, entra Alessandra Rota

Passaggio obbligato in Comune. Durante la seduta del Consiglio di lunedì 20 febbraio Giacomo Zamperini, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha rassegnato le dimissioni dopo l'elezione nel Consiglio di Regione Lombardia: al posto di "Zampe" subentra Alessandra Rota, che con i suoi 211 voti era stata la più votata dietro lo stesso consigliere uscente (362) e a Marco Caterisano (288).

“Il rapporto personale con ognuno di voi lo custodirò nel mio cuore. "Il gabbiano che vola più in alto e vede più lontano" e cercherò di fare questo, senza dimenticare Lecco. Sarò a disposizione: ci sono e ci sarò per difenderla e difendere anche il rapporto istituzionale con il sindaco e questa città”, ha spiegato Zamperini durante il proprio intervento in aula. Durante l'avventura in Regione sarà accompagnato dagli altri due lecchesi Mauro Piazza (Lega) e Gian Mario Fragomeli (Partito Democratico).