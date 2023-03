Zamperini lascia il Consiglio per Rota. Boscagli entra in Fratelli d'Italia

Un passaggio scontato e uno decisamente meno "chiamato". Giacomo Zamperini, eletto in Regione Lombardia, ha presentato le dimissioni da consigliere comunale e il suo posto sarà occupato da Alessandra Rota, un cambio che sarà ratificato alla prima occasione utile anche a livello formale. Le novità non sono finite ed è stato lo stesso "Zampe" a rendere nota l'entrata in Fratelli d'Italia di Filippo Boscagli, ormai storico consigliere comunale di centrodestra che all'ultima tornata elettorale si era presentato con Lecco Ideale ed era stato eletto insieme all'olimpionico Antonio Rossi.

Boscagli capogruppo di Fratelli d'Italia?

“Sono onesto: non è stato facile - ha fatto sapere Zamperini -. Dimettendomi ho versato lacrime di coerenza, ricordando le mille battaglie contro il doppio incarico in politica. Spero con questo piccolo gesto di aver dato il buon esempio! Buon lavoro a tutti e grazie per aver pazientemente collaborato con me in questi anni, resto a disposizione. Congratulazioni alla mia amica Alessandra Rota che subentrerà in Comune al mio posto”. Verosimilmente sarà proprio Boscagli a ricoprire il ruolo di capogruppo a Palazzo Bovara.