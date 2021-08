Pomeriggio in musica per gli ospiti della Rsa Borsieri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Nel pomeriggio di ieri, nel giardino della RSA di Borsieri gestita da Fondazione Sacra Famiglia a Lecco si è tenuto il concerto ‘Cilla’ organizzato da “Suoni Mobili”, la rassegna itinerante di concerti con artisti provenienti da tutto il mondo che prosegue per tutta l’estate nelle strade, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione. La cantante Maria Moramarco, insieme a Luigi Bolognese, alle chitarre, e da Nico Berardi, con charango e ciaramella, si sono esibiti in un concerto in esclusiva per gli ospiti della residenza Borsieri gestita da Fondazione Sacra Famiglia, che hanno partecipato numerosi nel giardino e affacciati dai balconi della struttura.