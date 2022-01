La Sacra Famiglia aderisce ai progetti di servizio civile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Le sedi della Fondazione Sacra Famiglia di Lecco 'Rsa Borsieri' e di Regoledo di Perledo aderiscono al Servizio Civile Universale con il progetto ‘Oltre il Covid, oltre la fragilità’. Il progetto si rivolge ai giovani dai 18 ai 29 anni che, scegliendo questo percorso, presteranno servizio nelle strutture della Fondazione Sacra Famiglia che accoglie persone anziane e fragili. “Il volontariato in Sacra Famiglia è un valore fondamentale: l'apporto dei volontari è molto importante per le persone fragili, disabili e anziani, perché incide positivamente sulla loro qualità di vita e dona ricchezza di relazione alla cura. Accanto al volontariato tradizionale, in Sacra Famiglia è cresciuta anche l’esperienza del Servizio Civile, giovani che offrono un anno della loro vita a favore di chi ha bisogno», osserva don Marco Bove, presidente di Fondazione Sacra Famiglia.

“Di anno in anno, coloro che hanno portato a termine il servizio ci hanno sempre ringraziato, avendola riconosciuta per loro come un’occasione preziosa di crescita e di maturazione. È un'esperienza fondamentale che è opportuno offrire a tutti i giovani che lo desiderano, perché è uno degli strumenti oggi più efficaci per insegnare il rispetto e la gratuità e fare prevenzione contro ogni forma di violenza e di disprezzo delle persone fragili e svantaggiate”. I ragazzi che intraprendono questo percorso sono sostenuti da un forte percorso formativo, che talvolta può rivelarsi un’occasione per riorientare il proprio percorso professionale. Per candidarsi è necessario accedere al bando, con scadenza 10 febbraio 2022, pubblicato sul sito https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2021/12/bando-ordinario-2021/