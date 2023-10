Dagli incontri di showcooking a Lecco nasce un libro di ricette salutari

Promozione della salute e benessere della popolazione. Questi gli elementi alla base della pubblicazione de "Il ricettario", una raccolta di ricette buone e sane realizzate dagli studenti di scuole alberghiere e centri di formazione per la ristorazione delle province di Lecco e di Monza, successivamente perfezionate dai professionisti del Servizio igiene alimenti e nutrizione di Ats Brianza.

La pubblicazione è l’ultimo passo del progetto interreg Italia-Svizzera “C4C - City for Care. La cura degli anziani e l'invecchiamento attivo nello sviluppo e nella pianificazione delle città del futuro: la comunità di cura diffusa come sperimentazione locale", concluso lo scorso luglio, che ha visto la collaborazione tra enti pubblici e privati del territorio lecchese.

Uno dei risultati importanti ottenuti è relativo alla sperimentazione di un nuovo modello di pratica sociale che ha promosso nuove forme di socialità e scambi intergenerazionali mettendo in relazione attiva anziani over 65 e fragili con giovani e studenti.

Il cibo come fattore di prevenzione delle patologie cardiovascolari

Con City for Care si è reso visibile un nuovo modello sociale in cui ciascuna persona diventa protagonista del proprio benessere attraverso pratiche virtuose di prevenzione e di promozione della salute, e diventando a sua volta portatore e stimolatore dell’attivazione dei propri vicini per una comunità di cura diffusa. Nel corso del maggio 2022 Ats Brianza ha proposto una formazione agli insegnanti delle scuole alberghiere sul "cibo come fattore di prevenzione delle patologie cardiovascolari". L’iniziativa ha riscontrato un grande interesse e ha favorito la collaborazione tra scuole e Ats.

Gli insegnanti hanno poi coinvolto i propri allievi nella sperimentazione di ricette con l’intento di creare piatti sani e gustosi, facendo attenzione alle cause che favoriscono lo sviluppo di patologie croniche. Gli studenti hanno potuto presentare alcuni dei loro piatti nel corso dello showcooking realizzato a Lecco tra gennaio e febbraio 2023, composto da quattro momenti dimostrativi in cui gli allievi cuochi delle scuole del territorio hanno mostrato ai partecipanti come cucinare piatti buoni e sani e che poi hanno servito.

"Grazie all'esperienza dello showcooking - sottolinea il Carmelo Scarcella, direttore generale di Ats Brianza - abbiamo potuto constatare direttamente che molte persone anziane e fragili hanno una forte necessità e volontà di essere informati e ricevere consigli alimentari adeguati alle problematiche salutari che con l’avanzare dell’età aumentano. Le stesse hanno infatti apprezzato la disponibilità dei giovani cuochi a spiegare in modo dettagliato e semplice le ricette, fornendo suggerimenti pratici e semplici da adottare nella quotidianità".

Un opuscolo disponibile a tutta la popolazione

"Visto il successo ottenuto dallo showcooking e l’alto livello di ingaggio degli studenti delle scuole - conclude Scarcella - Ats Brianza ha deciso di collezionare tutte le ricette elaborate per City for Care dagli istituti alberghieri e scuole di formazione professionale per la ristorazione e di raggrupparle in un opuscolo disponibile a tutta la popolazione".

Il ricettario è disponibile in versione web sul sito internet di Ats Brianza. Le scuole coinvolte sono: Apaf - istituto alberghiero di Casargo, istituto professionale Graziella Fumagalli di Casatenovo, società cooperativa sociale In-Presa di Carate Brianza, scuola Paolo Borsa - Monza, Ecfop ente Cattolico Formazione professionale Monza e Brianza, Afol Monza Brianza, istituto Sandro Pertini di Seregno.