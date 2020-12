Cure primarie e tamponi garantiti anche durante le festività natalizie

Ats Brianza ha provveduto a organizzare per il prossimo periodo delle festività l'offerta territoriale delle cure primarie.

Oltre alle indicazioni fornite ai medici di medicina generale (segnalazione casi degni di attenzione ai medici di Continuità assistenziale (Ca)/Usca relativamente a pazienti per i quali non è già stato attivato il telemonitoraggio e copertura terapeutica con ricettazione anticipata per pazienti cronici/fragili) si è provveduto a strutturare anche nei giorni festivi l'offerta delle Usca che saranno presenti con il seguente calendario:

SEDE USCA DICEMBRE GENNAIO USCA MONZA Viale Elvezia 2 - Monza Giorni: 25, 26, 27 Orario: dalle 09.00 alle 15.00 Giorni: 1,2,3 Orario: dalle 09.00 alle 15.00 USCA LECCO Corso Carlo Alberto 120 Giorni: 25 (orario 09 – 15) Giorni: 26, 27 (orario 08 – 20) Giorni: 1 (09 – 15) Giorni: 2 e 3 (orario 08-20)

Ai medici Usca verranno forniti device e la possibilità di eseguire dei tamponi anche in seguito a segnalazione del medico di Ca di positività al test antigenico rapido.

Ai medici di Continuità assistenziale è richiesto di estendere la presenza ambulatoriale lungo l'arco del turno e comunque sino alle ore 23.30 con le abituali modalità di accesso. Questo in aggiunta alle visite domiciliari.

Il medico di Ca può sentire il medico Usca per verificare la necessità di accesso domiciliare. Ovviamente verranno forniti nelle giornate festive, individualmente ai medici di Ca presenti e ai medici Usca, gli adeguati Dpi oltre alla dotazione delle postazioni di entrambi i segmenti di offerta.

Non si fermerà neanche l'attività delle Asst relativa all'effettuazione di tamponi molecolari ai cittadini durante le festività.