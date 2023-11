Con l'Avis Calolzio una serata salute e il calendario disegnato dagli studenti

Due nuove importanti iniziative organizzate dall'Avis di Calolziocorte tra salute, sport e promozione del valore della donazione di sangue. Come illustrato dalla presidente Roberta Galli, il primo appuntamento è in programma per giovedì 16 novembre alle ore 21 all'oratorio San Michele di Foppenico. Insieme al gruppo Aido e all'associazione sportiva Ginnastica Archè verrà proposta la "Serata Salute Gianluigi Frigerio". L'incontro rientra nel percorso salute promosso da anni dalla comunale Avis e avrà come relatore il dottor Luigi Piatti, cardiologo, sul tema: "Cardiologia interventistica tra scienza e manualità".

"Illustrerò le tecniche di cardiologia interventistica, non solo di emodinamica, ma anche di elettrofisiologia, con un forte richiamo agli aspetti manuali degli operatori le cui attività sono assimilabili ai lavori manuali, con richiamo alla tradizione lavorativa nel nostro territorio - ha spiegato il dottor Piatti - Sono forse concetti un po' nostalgici, ma il richiamo a nobili tradizioni non fa mai male".

Il secondo evento targato Avis Calolzio sarà poi la presentazione del calendario Avis 2024 #c'èpostopertutti, che si terrà sabato 18 novembre alle ore 10 nell'atrio della scuola secondaria "Alessandro Manzoni" di Calolziocorte.

"Il calendario - ha precisato Roberta Galli - come quello già promosso lo scorso anno, è stato realizzato grazie agli alunni dell’istituto comprensivo di Calolziocorte e della scuola Caterina Cittadini, che hanno partecipato al concorso promosso dall'Avis di Calolziocorte, dal titolo #c'èpostoper tutti. Un concorso libero di disegno, testo o elaborato digitale promosso dalla nostra comunale in occasione della Settimana dei valori, riservato agli alunni di 2^ media dell’anno scolastico 2022/2023. Per la bellezza dei disegni, e quest'anno sono stati molti, è una piccola opera d'arte".

Il programma di sabato (della durata di circa un'ora) prevede la presentazione del calendario, la premiazione degli alunni che si sono contraddistinti per la bellezza e il significato dei loro elaborati e un intermezzo musicale dei ragazzi dell'indirizzo musicale, alla presenza dei dirigenti scolastici, dei membri del direttivo dell'Avis Calolziocorte e dei rappresentati dell'amministrazione comunale.