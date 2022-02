Le calze da corsa per allenarsi in totale comodità

Siete appassionati di corsa? Allora sapete, senz'altro, che - oltre a porre particolare attenzione alle scarpe da running - bisogna stare attenti alle calze da corsa per mantenersi in forma o per prepararsi a maratone o eventi agonistici.

Come l'utilizzo di scarpe non adatte al proprio stile di corsa può portare a pessime performance durante l'allenamento o causare danni alle articolazioni, lo stesso succede con le calze tecniche.

Per avere un'esperienza confortevole ed efficiente, le calze da corsa devono avere particolari caratteristiche, ad esempio essere rinforzate e a compressione. Se non sapete come orientarvi tra i numerosi modelli presenti sul mercato, vi offriamo una piccola guida per scegliere la calza tecnica che fa al caso vostro.

Calze a compressione graduata

Le calze a compressione dal design di tendenza sono state progettate e sviluppate in collaborazione con la podista Olimpionica Danese Stina Troest per garantire il massimo risultato a chi si allena quotidianamente o si rimette in forma dopo un infortunio. La cucitura ad alta qualità è i tessuti antibatterici garantiscono un comfort straordinario ideale quando si affrontano lunghe ore di allenamento in palestra o in pista. La compressione graduata 21-26mmHg aumenta la circolazione e assicura un rapido recupero muscolare di polpacci e caviglie doloranti.

Pro. Le calze sono adatte a chi si allena e a chi sta seduto molto ore.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Calze a stampa

La combinazione di microfibre di nylon, poliestere e Spandex consentono la massima traspirabilità della calza, senza rischiare la proliferazione di batteri e funghi. Perfette durante tutte le stagioni, mantengono sempre la condizione ottimale per l'allenamento o per essere indossate a lungo grazie all'effetto riposante. La compressione graduata limita le vibrazioni muscolari e consente un recupero ottimale dopo l'attività fisica. Disponibili in differenti stampe e fantasie, non resta che scegliere il modello che preferite e che rispecchia la vostra personalità.

Pro. Le calze sono buone e stringono bene.

Contro. Per alcuni utenti non sono semplici da infilare.

Calze anatomiche

La forma anatomica della calza da running permette di adattarsi alla perfezione ad ogni conformazione della gamba senza stringere o scivolare. Le bande sulla caviglia e sui tendini, assicurano una sicura stabilità senza limitare i movimenti, la calza tecnica traspirante garantisce il rapido raffreddamento del piede anche dopo lunghe ore di allenamento.

Pro. Perfette durante gli allenamenti.

Contro. Per alcuni utenti non comprimono molto.

Calze versatili

Le calze da corsa disponibili in blu e nero, rispondono ad ogni gusto ed esigenza, ideali per la corsa, sono perfette anche per chi pratica ciclismo, trekking, per chi passa molte ore in ufficio o affronta molti viaggi in aereo. Il modello a compressione ridotta supporta le gambe, permettendovi di risparmiare energia, riducendo il senso di stanchezza. Il tessuto a tela di ragno è ideale se bisogna dare sollievo alle vene.

Pro. Le calze comprimono bene.

Contro. Gli utenti che le hanno utilizzate non hanno riscontrato difetti.

Calze unisex

Le calze tecniche grazie alla varietà dei colori sono perfette sia per lui che per lei, il modello ergonomico si adatta alla perfezione ad ogni tipologia di gamba per avere sempre il massimo del risultato. Per prevenire vesciche e procurare un maggior comfort, le calze contengono dell'imbottitura addizionale per le dita, tallone, pianta del piede. La traspirazione attraverso delle strisce mette al sicuro il piede da possibili batteri.

Pro. Calze sono comode e calde.

Contro. I clienti che le hanno acquistate non hanno riscontrato difetti.

