"Sofferenza per i caregiver e proteste. Ora trovate le risorse necessarie"

"Tanta sofferenza e preoccupazioni per i caregiver, ma alla fine sono state trovate le risorse necessarie. E questo è ciò che conta". Esprime soddisfazione il consigliere regionale lecchese Pd Gianmario Fragomeli per quella che definisce una battaglia vinta: quella di evitare i tagli (della Regione) per l'assistenza a persone disabili da parte di caregiver o assistenti familiare.

Più precisamente Fragomeli sottolinea come: "Dopo mesi di battaglia a fianco delle associazioni, con due mozioni, interrogazioni e interpellanze e diverse proteste, tra cui quelle di scrivere un grande 0,03% - la percentuale del bilancio necessaria a scongiurare i tagli - sotto Palazzo Pirelli e portare in Aula lo striscione dei manifestanti, il Partito Democratico, insieme alle altre forze di opposizione in Consiglio regionale, può rivendicare finalmente un po’ di merito nell’avere obbligato Regione Lombardia ad annunciare lo stanziamento entro fine luglio di circa 10 milioni di euro ed il posticipo dell'entrata in vigore della delibera al 1 agosto".

"Scesi in piazza per chiedere ascolto e attenzione"

"La tardiva marcia indietro di Fontana e Lucchini che elimina i tagli della misura B1 arriva dopo mesi di inutili apprensioni, sfociate in proteste e di scaricabarile da parte della giunta regionale - aggiunge il consigliere regionale del Pd - È la dimostrazione che quanto chiediamo da inizio anno era possibile, ovvero stanziare lo 0,03% del bilancio (10 milioni di euro) a favore delle persone più fragili".

"È davvero un peccato aver perso tempo in questi mesi costringendo le persone con disabilità a scendere in piazza per chiedere ascolto e attenzione. Ma siamo contenti che la nostra insistenza, determinazione e fermezza abbiano consentito di dare finalmente una risposta concreta. Ora - conclude Gianmario Fragomeli - speriamo che davvero tutto si concretizzi come annunciato e sarà fondamentale che anche per i prossimi anni queste risorse siano garantite”.