Centri medici Synlab: ripristinata la piena operatività dopo l'attacco cybercriminale

Synlab comunica che tutti i centri presenti sul territorio lombardo hanno ripreso la piena attività dopo l'attacco cybercriminale di due settimane fa. Per l’accesso alle analisi cliniche di laboratorio, da giovedì 2 maggio, sono tornati operativi tutti punti prelievo di Lecco e Provincia. Le prestazioni sono disponibili a libero accesso, senza necessità di prenotazioni.

"Il Polidiagnostico di Synlab San Nicolò di Lecco è sempre rimasto operativo per tutte le prestazioni poliambulatoriali prenotabili attraverso il numero di centralino nuovamente attivo: 0341 358411per la sede di Lecco 76 e 0341 1819020 per la sede di Lecco 78" - precisano gli uffici.

A Lecco e provincia i Punti prelievo attivi per l'accettazione e l’esecuzione di analisi di laboratorio sono, nel dettaglio:

Lecco - corso Carlo Alberto 76/B - orario prelievi 7:00 - 10.00; orario informazioni 10:00- 11:45

Lecco, via Perazzo 11 - orario prelievo 7.00 - 10.00 ritiro referti 10.00-11.30

Barzanò - Via IV Novembre, 26 - orario prelievi 7:00 - 10.00; orario informazioni 10:00- 11:45

Merate, via Trento 14 - orario prelievi 7:30 - 9:30 - orario informazioni 9:30- 12:00

Valmadrera, XXV Aprile 5 - orario prelievi 7:30 - 9:30 - orario informazioni 9:30- 12:00

"Il blocco delle attività - precisa inoltre l'azienda - è stato causato da un attacco cybercriminale avvenuto nella prima mattina dello scorso 18 aprile ai danni dei sistemi informatici e telefonici di Synlab, leader in Italia nei servizi di diagnostica e esami di laboratorio. L’azienda ha prontamente risposto all’attacco istituendo una task force, costituita da professionisti interni ed esterni, che ha lavorato alacremente per ripristinare in sicurezza i propri sistemi, in collaborazione con le autorità competenti". Sul sito www.synlab.it e i canali social è possibile avere aggiornamenti in tempo reale.