A Galbiate apre un nuovo spazio di salute e prevenzione

A partire da lunedì 22 luglio sarà attivo lo Spazio di prevenzione e salute di Galbiate, nato per volontà dell'Amministrazione comunale, dell'Ambito di Lecco e dell'impresa sociale Girasole all’interno delle attività previste dal progetto Linfa - Lecco interventi per le famiglie.

Il progetto è finanziato da Regione Lombardia con il fondo per le politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri ed è stato presentato sull’avviso pubblico per la sperimentazione dei centri per la famiglia di Ats Brianza. Una sinergia tra più enti per dare vita a uno spazio volto a offrire ai cittadini un momento dedicato alla prevenzione, al benessere e alla cura di sé.

Maria Butti: "Il benessere delle persone una priorità"

"Come Amministrazione comunale - afferma il vicesindaco Maria Butti - riteniamo uno dei nostri obiettivi principali la salute ed il benessere delle persone, in particolar modo per le fasce più deboli e per gli anziani. Per questo motivo siamo contenti di riuscire a proporre il servizio dello Spazio di prevenzione e palute".

Grazie alla presenza di un operatore socio sanitario il servizio si qualifica come: un luogo per tenere sotto controllo i parametri relativi alla propria salute attraverso la compilazione di un diario della salute; un luogo di informazione e confronto su temi inerenti al benessere complessivo attraverso la distribuzione di materiale informativo sui corretti stili di vita; uno spazio in cui le persone anziane che presentano determinate necessità o bisogni, possano trovare supporto e orientamento rispetto alla rete dei servizi già attivi sul territorio.

Servizi, location e orari

Da ottobre, infine, il servizio si caratterizzerà anche come spazio di ascolto, informativo e di orientamento a familiari e caregiver rispetto alla cura del proprio anziano, con il coinvolgimento di personale specializzato (infermiere, fisioterapista...) ed in collaborazione con il centro diurno integrato “Le Querce di Mamre” di Galbiate.

L’accesso al servizio è libero e gratuito. Il nuovo punto salute sarà attivo da lunedì 22 luglio in via Primo Maggio 1 presso il centro medico nello spazio del Movimento terza età, dalle 9.00 alle 11.00, con apertura settimanale. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio delle assistenti sociali del Comune di riferimento.