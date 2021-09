Giornata di prevenzione per la salute del cuore nelle donne

Screening contro l'aneurisma aortico addominale: il 29 settembre ambulatori aperti per visite vascolari ed ecocolordoppler-fast. Ecco i criteri per selezionare le pazienti

Ambulatori aperti per visite vascolari ed ecocolordoppler-fast: negli ospedali un open day all'insegna della prevenzione del cuore. Il 29 settembre Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l'(H)-Open Day dedicato all'aneurisma dell'aorta addominale. Negli ospedali aderenti del network Bollini Rosa saranno disponibili servizi gratuiti per la prevenzione e la diagnosi precoce.

Cos'è

L'aneurisma aortico addominale colpisce 84.000 italiani, soprattutto uomini, oltre i 65 anni, ipertesi e fumatori. Ogni anno nel nostro Paese vengono diagnosticati circa 27.000 nuovi casi. Prevenzione e diagnosi precoce sono le strategie più efficaci per contrastarlo.

Mercoledì 29 settembre, a partire dalle 16.30 fino alle 20 agli ambulatori 16 e 22 (settore arancio) al piano terra dell'Ospedale A. Manzoni di Lecco, l'Asst Lecco mette a disposizione delle pazienti gli specialisti dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare che effettueranno screening gratuiti, a accesso libero, visite vascolari ed ecocolordoppler-fast. "Obiettivo della giornata sarà quello di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione dell'aneurisma aortico addominale, patologia cardiovascolare che colpisce 84.000 italiani, soprattutto uomini oltre i 65 anni, con circa 27.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno nel nostro Paese" spiega Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda.

Favini: "Importante prevenzione e diagnosi precoce"

"L'Asst di Lecco, insignita di tre Bollini Rosa per i propri ospedali (due per l'ospedale A. Manzoni di Lecco e uno per l'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate) - è il commento di Paolo Favini, direttore generale di Asst Lecco - continua la proficua collaborazione con la Fondazione Onda. Il 29 settembre, in occasione della Giornata mondiale del cuore, si parlerà di aneurisma aortico addominale severa patologia che ogni anno conta 27.000 nuovi casi. Di estrema importanza quindi la prevenzione e la diagnosi precoce".

"È importante specificare - spiega Giovanni Rossi, direttore Uoc Chirurgia Vascolare Asst Lecco - quali sono i criteri di esclusione nella selezione delle pazienti da sottoporre a screening, in accordo con le linee guida della European Society of Vascular Surgery: sono escluse le pazienti con meno di 65 anni a eccezione di coloro che hanno familiarità per malattie aneurismatiche (in questo caso lo screening è raccomandato a partire dai 50 anni) e le pazienti che già sono a conoscenza di essere affette da dilatazione aneurismatica dell'aorta addominale".