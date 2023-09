In provincia entrano in servizio 18 nuovi medici di Medicina generale

Una boccata d'ossigeno. La situazione della Medicina generale sul territorio lecchese migliora: a seguito del bando di copertura degli ambiti carenti sono infatti stati inseriti nell'organico di Asst Lecco 18 medici tra inseriti nelle graduatorie regionali (uno) e iscritti al corso di formazione specifica di Medicina generale (17).

La zona di Lecco diventa così discretamente "rinforzata". Secondo i dati forniti da Ats Brianza, non lo stesso si può dire di Monza, dove a fronte di 83 posti vacanti ne sono stati inseriti 29. Per quanto concerne la provincia di Lecco, invece, 18 su 27.

Dove saranno operativi i medici

Le zone che beneficeranno di questi nuovi ingressi, come evidenziato nella tabella sottostante, sono: Varenna-Perledo (1); l'ambito Casargo-Crandola Valsassina-Margno-Pagnona-Premana Ballabio-Barzio-Cassina Valsassina-Cremeno-Moggio-Morterone Cortenova-Introbio-Parlasco-Pasturo-Primaluna-Taceno (1 senza vincolo); Lecco (3: 1 a Santo Stefano, 1 a Castello e 1 senza vincolo); Costa Masnaga-Bulciago-Nibionno (6: 1 a Nibionno, 1 a Bulciago e 4 senza vincolo); Colle Brianza-Galbiate-Garlate- Pescate (1 con vincolo a Pescate); Annone Brianza-Castello Brianza-Dolzago-Ello-Garbagnate Monastero-Molteno-Oggiono-Sirone (1); Barzanò- Barzago-Casatenovo-Cassago Brianza-Cremella- Missaglia-Monticello Brianza-Sirtori-Viganò (1); Airuno-Brivio-Calco-La Valletta Brianza-Olgiate Molgora-Santa Maria Hoè (4: 2 senza vincolo, 1 vincolo a Olgiate Molgora e 1 vincolo a Brivio).

Al netto di questi ingressi, chiudono gli Amt (Ambulatori di medicina territoriale) di Costa Masnaga e Nibionno, resta attivo solo quello di Merate.

"Nuove assegnazioni - spiega il direttore sanitario di Ats Brianza Aldo Bellini - che forniscono una boccata d'ossigeno in un contesto che negli ultimi anni vede una progressiva carenza di Mmg diffusa a livello regionale e nazionale e che si ripercuote anche sul nostro territorio. Le molteplici cessazioni, soprattutto per pensionamento, hanno costretto a trovare soluzioni diversificate per garantire l'assistenza primaria ai cittadini del territorio".