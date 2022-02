Perché certi rumori sono più fastidiosi per alcune persone che per altre?

Certi rumori - come lo stridere del gesso sulla lavagna, ad esempio - possono risultare fastidiosi per alcune persone a causa di un’ipersensibilità individuale o di patologie che possono colpire l’apparato uditivo a diversi livelli. I suoni, infatti, arrivano all’orecchio come onde di percussione che colpiscono la membrana timpanica, esattamente come le mazze percuotono la pelle di un tamburo.

I suoni più acuti hanno una frequenza elevata, colpiscono quindi l’orecchio più volte nell’unità di tempo rispetto a quelli gravi, che hanno cioè una frequenza d’onda minore; ecco perché normalmente l’orecchio, a parità di volume, è più sensibile ai suoni acuti rispetto a quelli gravi. Se poi il volume aumenta, cresce anche la forza con cui le onde sonore colpiscono il timpano.

L’orecchio è in grado di difendersi da questi stimoli eccessivi allentando la tensione della membrana. Se però il suono supera una certa intensità, il sistema risulta inefficiente e subentrano fastidio, prima, e dolore, poi.

La misofonia

L'insistente masticazione di un chewing gum, il "clic" continuo di una penna a sfera, il respiro un po' troppo pesante... Se siete tra coloro che non sopportano questi rumori, potreste soffrire di misofonia, una ridotta tolleranza a certi suoni che fungono da "molla" per vere e proprie sfuriate o fughe.

Chi soffre di misofonia ha anche un maggior numero di connessioni nelle regioni cerebrali responsabili della "modalità di default", quella che ci permette di processare i pensieri generati internamente.

Insomma i suoni fastidiosi obbligano il cervello misofono a uno sforzo eccessivo, che si traduce in una risposta di stizza. Nel caso in cui la misofonia non sia associata ad altre patologie, una terapia di tipo psicologico e psico-educativo atta a ridurre l’impatto che questo disturbo ha sulla vita dei pazienti è da preferire.