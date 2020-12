Lecco: il nuovo robot Da Vinci dell'ospedale Manzoni presentato in anteprima al presidente Fontana

Presentato in anteprima assoluta il robot "Da Vinci" al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a Lecco per il tour di presentazione del Piano Lombardia. Il sistema chirurgico "Da Vinci" consente di effettuare interventi di microchirurgia robotica non invasiva. Il ‘Manzoni’ è il primo ospedale pubblico a disporre di questa tecnologia avanzata. La strumentazione è stata illustrata al governatore Fontana dal direttore generale della Asst Lecco, Paolo Fantini. Nel corso della prossima settimana le caratteristiche del nuovo macchinario saranno presentate più approfonditamente alla stampa.