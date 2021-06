Il Rotary Club Merate Brianza dona un microscopio polarizzatore al "Mandic" di Merate

Il direttore generale dell'Asst Lecco Paolo Favini: «Ringrazio il presidente Francesca Perrotta e Pierluigi Magni, presidente Incoming, per l'importante donazione che consente di fare una diagnosi più specifica e soprattutto di trovare cure mirate in maniera più tempestiva»

La generosità lecchese va ancora una volta a segno. Il Rotary Club Merate Brianza ha donato al "San Leopoldo Mandic" di Merate, specificatamente alla struttura di Reumatolgia (afferente alla Unità Medicina Interna), un microscopio polarizzatore che verrà utilizzato per la diagnosi differenziale, più tempestiva e mirata delle artropatie.

«Ringrazio il presidente del Rotary Club Brianza, Francesca Perrotta e Pierluigi Magni, presidente Incoming, per l'importante donazione che consente di fare una diagnosi più specifica e soprattutto di trovare cure più mirate in maniera più tempestiva» ha spiegato Paolo Favini, direttore generale della Asst di Lecco.

Stefano Crespi, direttore della Medicina generale dell'Ospedale Mandic di Merate, ha così commentato: «Sottolineo il valore aggiunto dell'utilizzo delle strumentazioni di supporto nel formulare diagnosi spesso complesse».

Nicoletta Manzocchi, responsabile della Reumatologia del nosocomio meratese: «La diagnosi microscopica di ultima generazione è uno strumento importante per una malattia sistemica molto diffusa e gravosa e costituisce un criterio di elezione per la diagnosi di gotta secondo le linee guida della Società italiana di Reumatologia e dell'European League Against Reumatism».

Nella foto, da sinistra a destra

• Valentina Bettamio, Direttore Medico di Presidio – Merate;

• Stefano Crespi, Direttore della UOC di Medicina Generale – Merate;

• Nicoletta Manzocchi, Responsabile della Reumatologia – Merate;

• Massimo Ricci, medico della UOC di Medicina Generale – Merate;

• Paolo Favini, Direttore Generale ASST Lecco;

• Francesca Perrotta, Presidente Rotary Club Brianza;

• Pierluigi Magni, Presidente incoming Rotary Club Brianza;

• Carla Magni, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Breast Unit ASST Lecco.