Auser dalla parte degli anziani: pubblicato un nuovo video sulle demenze

Ultimo capitolo dei filmati sulle demenze senili pubblicati da Auser provinciale di Lecco. Si tratta di una serie di contributi che hanno lo scopo di agevolare, per quanto possibile, il rapporto della persona malata con coloro che se ne prendono cura, consigli di pratica quotidiana esposti con semplicità da professionisti del settore che hanno collaborato con Auser.

"Con questi video abbiamo cercato di rispondere alle domande di coloro che assistono quelle che restano persone pur soffrendo di disturbi che si manifestano in età avanzata" spiega il presidente Claudio Dossi. "Auser è disponibile a proiettare i video sulla demenza in luoghi di aggregazione per anziani e in seguito continueremo a produrre filmati e tutorial finalizzati ai temi della prevenzione e della cura, dei vari aspetti che riguardano la vita degli anziani".

Il video verrà inviato a tutti i Comuni, agli Ambiti Territoriali di Lecco, Merate, Bellano, al Distretto di Lecco, ai direttori dei Distretti Asst e all'Ats affinché possa essere diffuso il più possibile.