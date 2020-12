Concerto di Natale: prof e alunni della Manzoni regalano emozioni in musica anche a distanza

Per la prima volta il tradizionale concerto di Natale della scuola media Manzoni di Calolzio è stato proposto in streaming. Anche a distanza alunni e docenti hanno saputo regalare emozioni al pubblico di genitori, docenti e amici che hanno seguito musica e canzoni online.

Insieme ai noti brani natalizi, anche due inediti a tema composti dal professor Antonio Arrigoni "Luci d'autunno", e "Magic star of midnight", oltre a "Squilli di tromba" firmato da Nicola Paradiso. Il concerto è stato la tappa finale di un attento lavoro di preparazione portato avanti in classe insieme al maestro Salvo Sgrò e ai prof di strumento (violino, pianoforte,clarinetto e chitarra) Giulia Panzeri, Elena Collella, Barbara Testori, Benedetta Senese e Chiara Tagliabue. Per la prima volta a proporre il concerto sono stati gli alunni di prima media.

«Il concerto di Natale è giunto ormai alla 24esima edizione e rappresenta un appuntamento fisso e molto apprezzato nel Calolziese - commenta Massimo Tavola, il docente che ha presentato il concerto durante la messa in onda via internet - Si è trattato della prima volta in streaming e in tanti hanno seguito questa esibizione a tema natalizio. I ragazzi e i miei colleghi sono stati ancora una volta molto bravi. Meritano un applauso. Nell'occasione abbiamo inoltre voluto rivolgere una dedica speciale di ringraziamento a operatori sanitari, Volontari del soccorso, Protezione civile e Caritas, e un pensiero sentito a coloro che soffrono e hanno sofferto a causa della pandemia».

